خالد لطيف: حاولت وضع بندًا يجبر إمام عاشور على العودة إلى الزمالك

أكد خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، أن قرار الترشح بالانتخابات يعد قرارا شخصيا.

وقال لطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أقسم بأن الترشح في الانتخابات يعد قرار شخصي، لم أتحدث مع مرتضى منصور حتى لحظة الترشح، والتواصل بعدها معه كان قليلا لامتداد العلاقة الطويلة بيننا".

وأكمل: "لم يتحدث معي حول الأمور الانتخابية، ولم أطلب دعمه لأنه سيدعم وفقا لوجهة نظره".

وأضاف: "ترشحت لدعم نادي الزمالك، وإذا أعلن فاروق جعفر قائمة له سأكون من ضمنها".

وأشار: "لا أحب استبعاد أحد، أتمنى أن لا يطعن أحد على الانتخابات بغض النظر عن النتيجة، نريد أن نمنح المجلس القادم فرصة حتى لا يتكرر ما حدث سابقا".

وعن إمام عاشور: "رحيله كان قرار مجلس الإدارة وكنت أرفض ذلك بشكل شخصي وحاولت وضع بند يجبره على العودة الزمالك لكن علمت أن رغبته ستكون هي رقم 1".

وأتم: "لم نوافق على تقسيط غرامة كهربا ولن أفعل ذلك إذا نجحت".