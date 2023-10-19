آثار الحكيم تحيي السيسي على تصريحاته بشأن فلسطين: رجل كريم بلا نفاق

أبدت الفنانة آثار الحكيم استنكارها للعدوان الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين في غزة .

ووجهت آثار الحكيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" عبر فضائية "صدي البلد 2" التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تصريحاته، اليوم، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلة: “أؤيد تصريحات الرئيس السيسي وصراحته اليوم، فنحن جميعًا بجانبه وفريضة على كل إنسان أن يعلق ويدعم القضية الفلسطينية”.

أتمنى من الله اتحادنا كلنا كعرب ومسلمين



وأضافت آثار الحكيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل كريم بلا نفاق ، حيث استضفنا 9 ملايين سوداني وليبي ومن كل الجنسيات ، لافتًة إلى أنها تتمنى من الله اتحادنا كلنا كعرب ومسلمين ، قائلة :" نحن أقوياء وأكثر باتحادنا ضد الاحتلال الإسرائيلي" .

ونظم شباب وأهالي محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مظاهرة تأييد ودعم للقضية الفلسطينية، تنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.و

وتأتي التظاهرات التي شهدها ميدان أبو الحجاج، أكبر ميادين الأقصر؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة عقب الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، والتي استشهد خلالها المئات من الأطفال والقطاع الطبي، كما جاءت التظاهرات لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين، وأكد المتظاهرون دعمهم لقرارات الرئيس السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية.



كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مذبحة دموية، ضد سكان قطاع غزة، بقيامه بقذف مستشفى الاهلي المعمداني الذي كان يضم الآلاف من المرضى والجرحي من أبناء مدينة غزة والذي أدى إلى استشهاد المئات بينهم