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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يكرم السفير هشام فتحي لانتهاء فترة عمله بالمملكة.. صور

حفل المصريين بالسعودية
حفل المصريين بالسعودية

أقام الاتحاد العام للمصريين بالسعودية حفل عشاء بفندق بارك حياه بجده لتكريم السفير هشام فتحي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

حضر الحفل رموز الجالية المصرية وعلي رأسهم السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية سابقا، وعبد الوهاب توفيق، ود حازم الحمزاوي، ود محمود السبع، وفكري قنديل، والعديد من رموز الجالية المصرية ومنسوبي القنصلية العامة بجدة، ومنسوبي مصر للطيران، كما شرف الحفل سفراء أمريكا وإنجلترا وفرنسا واليابان وفلسطين ومدير المراسم بوزارة الخارجية.

 وألقي الدكتور سعيد يحيي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، كلمه شكر فيها السفير هشام علي تعاونه مع الجالية المصرية طوال فترة عمله.

كما كرم أعضاء الاتحاد السفير هشام بتقديم درع بهذه المناسبة، وفي نهاية الحفل شكر السفير هشام أعضاء الجالية المصرية وتعاونهم الدائم مع القنصلية بجده.

وأشاد جميع الحضور بتنظيم هذا الحفل السامي لإظهار مدى الترابط هناك، وأشادوا بكرم الضيافة.

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