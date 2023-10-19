تركيا تعلن إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة إلى أجل غير مسمى

أعلنت القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية أنها ستظل مغلقة أمام المترددين عليها إلى أجل غير مسمى حتى إشعار آخر، بحسب وكالات.

وأضافت القنصلية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع اندلاع مظاهرات كبيرة على صلة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرةً إلى أن أي تجمعات، حتى تلك المقصود أن تكون سلمية، يمكن أن تتصاعد وتتخللها أعمال عنف.

وتابعت أن الأنشطة الاحتجاجية ربما تسفر عن تعزيز وجود الشرطة وإغلاق الطرق واضطرابات في حركة المرور.

وأوضح البيان أنه صدرت توجيهات للعاملين الحكوميين الأمريكيين في تركيا بتقليل تحركاتهم إلى أدنى حد، وتجنب السفر إلى حي القنصليات الذي تقع فيه القنصلية الأمريكية في أضنة جنوب شرق تركيا.



