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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تعلن إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة إلى أجل غير مسمى

القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية

أعلنت القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية أنها ستظل مغلقة أمام المترددين عليها إلى أجل غير مسمى حتى إشعار آخر، بحسب وكالات.

وأضافت القنصلية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع اندلاع مظاهرات كبيرة على صلة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا على مدار الأسابيع المقبلة، مشيرةً إلى أن أي تجمعات، حتى تلك المقصود أن تكون سلمية، يمكن أن تتصاعد وتتخللها أعمال عنف.

وتابعت أن الأنشطة الاحتجاجية ربما تسفر عن تعزيز وجود الشرطة وإغلاق الطرق واضطرابات في حركة المرور.

وأوضح البيان أنه صدرت توجيهات للعاملين الحكوميين الأمريكيين في تركيا بتقليل تحركاتهم إلى أدنى حد، وتجنب السفر إلى حي القنصليات الذي تقع فيه القنصلية الأمريكية في أضنة جنوب شرق تركيا.


 

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