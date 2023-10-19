خالد لطيف يكشف أسباب استقالة مجلس الزمالك السابق

كشف خالد لطيف المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك خلال الانتخابات الجارية عن أسباب تقديم استقالة مجلس الإدارة السابق.

وقال خالد لطيف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مجلس الزمالك السابق استقال بإرادته لمنح الفرصة لمجلس آخر لأن الأمور لم تكن على ما يرام".

وتابع "كمجلس سابق حاولنا حل المشاكل داخل النادي ولكنني استقلت بعد استنفاذ كل المحاولات أملًا في الذهاب إلى مسار يحل الأزمة".

وأضاف "ممدوح عباس قام بالحجز على 82 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك في البنوك".

وواصل "خلال وجودي حاولت عمل نظام عمل مع مراقب حسابات الزمالك، ولم أكن أوقع على شيكات منذ يوم الحجز على الأرصدة، مشكلة الزمالك أن الإرادات أقل من المصروفات وهذا سبب عجز".

واختتم خالد لطيف تصريحاته "لم أستطع الظهور بكل ما يمكنني تقديمه من عمل في الفترة التي تواجدت بها لأسباب خارجة عن إرادتي مثل الحجز على الأرصدة".