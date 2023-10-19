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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد طارق: أثق في إستمرار أحمد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

أكد محمد طارق المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك أن إمام عاشور رحل عن الزمالك في وقت صعب والفريق كان في حاجة إلى خدماتها الفنية في الفترة المقبلة.

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وقال محمد طارق المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أتمنى عودة "المندوه" للقائمة الموحدة بانتخابات الزمالك و القائمة الموحدة هدفها عودة الانتماء والولاء للاعبي الزمالك"

وتابع :" أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وأثق في بقاء فتوح مع الزمالك في الفترة المقبلة وتجديد عقده ".

وأضاف:" قطاع الناشئين بالزمالك "منجم ذهب" وأي راعي يتمنى العمل مع نادي الزمالك ".

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