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الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الأقصر تنتفض لدعم فلسطين تنديدًا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية .. فيديو

التظاهرات بميدان
التظاهرات بميدان أبو الحجاج

نظم شباب وأهالي محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مظاهرة تأييد ودعم للقضية الفلسطينية، تنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.


وتأتي التظاهرات التي شهدها ميدان أبو الحجاج، أكبر ميادين الأقصر؛ تعبيرًا  عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة عقب الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، والتي استشهد خلالها المئات من الأطفال والقطاع الطبي، كما جاءت التظاهرات لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين، وأكد المتظاهرون دعمهم لقرارات الرئيس السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية.


كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مذبحة دموية،  ضد سكان قطاع غزة، بقيامه بقذف مستشفى الاهلي المعمداني الذي كان يضم الآلاف من  المرضى والجرحي من أبناء مدينة غزة والذي أدى إلى استشهاد المئات بينهم أطفال.
 

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