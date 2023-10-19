حشود الصحفيين بشوارع وميادين الإسماعيلية دعما لفلسطين

يستمر تواجد الحشود الجماهيرية بشوارع وميادين محافظة الإسماعيلية وخاصة فى ميدان الممر رافعة اعلام مصر وفلسطين، مرددين هتافات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وتفجير مستشفى المعمدانى واستشهاد 500 شخص إلى جانب حصار أهالى غزة حصار كامل، ويذكر بأن محافظة الإسماعيلية اليوم قد شاهدت مظاهرات حاشدة منذ الصباح فى مختلف الشوارع والميادين العامة ، وقد تواجدت هذه الحشود حتى ساعات متأخرة من اليوم

وأعلن الكاتب الصحفى محمد جبر بدوى الذى كان يتقدم مسيرة الصحفيين والإعلاميين بالإسماعيلية أنه يرفض ويستنكر كل الممارسات غير الإنسانية التي ي قوم بها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أهالي غزة في فلسطين، ويطالب بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من مصر، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات الكيان الصهيوني في قتل الأبرياء والأطفال والنساء وضرب المواقع الصحية في فلسطين، والعمل علي وصول المساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

ويحيى " جبر " الموقف الحاسم والعظيم للقيادة المصرية في عدم قبول هجرة أهل غزة إلي سيناء، ورفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى



كما ويعلن " جبر " دعمه الكامل لكل قرارات الحكومة المصرية فيما يضمن حماية الأمن القومي المصري، والقرارات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وشارك فى مقدمة المسيرة الصحفى هانى عبدالرحمن إسماعيل عضو نقابة الصحفيين والصحفى محمد مصباح عضو النقابة والاعلامى محمد جمعة مراسل جريدة الوفد بالإسماعيلية وإبراهيم الكيلانى من القاهرة 24 والصحفية ولاء وحيد عضو نقابة الصحفيين ومصطفى كساب من اهل مصر وعدد كبير من الإعلاميين برئاسة الاعلامى والمذيع شعبان جبر من القناة الرابعة بالإسماعيلية واميرة محمدين وآيات سمير ومنى عباس ولفيف من اهالى الإسماعيلية