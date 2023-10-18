مركز النيل للإعلام بالفيوم يدشّن حملة " صوتك مستقبلك انزل وشارك"

أطلق مركز النيل للإعلام بالفيوم أولى فعاليات الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك " والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات.

يأتي هذا تحت إشراف الدكتور ضياء رشوان، وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

“الاستحقاقات الانتخابية وأهمية المشاركة” ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

ونظم المركز ندوة اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان " الاستحقاقات الانتخابية وأهمية المشاركة " بمشاركة عدد كبير ممثلا لبعض الجهات الحكومية وبعض رجال الدين ومكلفات الخدمة العامة، وذلك بحضور حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد والمستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم وبني سويف.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالقضايا المجتمعية والسياسية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع لشرح سياسة وتوجه الدولة والعمل على تعزيز المشاركة الإيجابية. وأشار رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد إلى أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " لتوعية المواطنين من خلال الاتصال المباشر بأهمية المشاركه السياسية، باعتبارها حق دستورى والتزام وطنى مؤكدا على أن الحملة لا تستهدف التوجيه لشخص بعينه وانما تستهدف الحث على المشاركة الفعالة.

وفى كلمته أكد المستشار أسامة العطفى أن القانون يضمن حرية الإختيار ويضمن أن يبدي المواطن رأيه فى أمن وحرية تامة مشيرا إلى أن أهمية المشاركة تأتى من خلال أن كلما زاد عدد المشاركين فى العملية الانتخابية كلما زادت الرقابة الشعبية، وأضاف أن كثرة عدد المشاركين فى التصويت هو ضمانه لنزاهة الانتخابات إلى جانب الاشراف القضائي، مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت فى الانتخابات حوالى 60 مليون مواطن، موضحا أن التصويت فى الانتخابات هو شهادة لله تعالى ومن يتخلف عن المشاركة هو كاتم للشهادة.

وتناول “العطفي” بالشرح والتوضيح التعريف باختصاصات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور والذى يمثل مصر عالميا وداخليا والفصل بين السلطات الثلاث والعمل على حل النزاعات بين مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المصيرية، وعن كيفية اختيار شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه يجب أن يتم بناء على سابق خبراته وقراراته وبرنامجه الانتخابى ورؤيته تجاه القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية وأكد على أن الاختيار لابد وأن يبنى على معرفة بقدرة الشخص على أن يعبر بمصر مرحلة الخطورة ويحقق لها الأمن والاستقرار خاصة وأن مصر هى قلب العالم العربى ورمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط.

وفي نهاية اللقاء الذى أعده وأداره حنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام وأشرف عليه محمد هاشم مدير المركز، أكد المستشار أسامة العطفى على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة وأهمية رفع الوعى لدى المواطنين بكافة شرائحه بأهمية هذه المشاركة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم وأن نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم ومشاركته فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم.