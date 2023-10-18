الاتحاد العام بالمملكة المتحدة يدين مجازر غزة ويفوض السيسي لحماية أمن مصر من أي مخطط

تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده بخالص العزاء للامه العربيه بأكملها في شهداء فلسطين العزه والكرامه .



وأعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده برفضه وادانته للاحداث الجاريه ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الصراع القائم بين اسرائيل وحماس ، الصراع الذي ادي الي خسائر في ارواح المدنيين وأيضا إزاء عدم اتباع اسرائيل لجميع القوانين او المواثيق الدوليه المعلنه.



وأضافت مرڤت خليل ان الاتحاد يستنكر بشده ماحدث في مستشفي المعمداني بغزه فهي مجزره للانسانيه وتعد من جرائم الحرب والذي عادت بنا لذكريات مجزرة بحر البقر عام 1970.



وعليه:-



١- يفوض الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية ارض مصر وخاصة سيناء من مخطط تحويلها لمسرح عمليات عسكريه ، وتأييدنا الكامل لما يراه مناسب تجاه القضيه الفلسطينيه وحمايتها من الاندثار ونساند سيادته في قرار عدم تهجير الفلسطنين خارج اراضيهم .



٢- نطالب جميع الدول بأن تتعامل بشكل محايد مع القضيه .



٣- نطالب لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ان تنظر بعين العدل الي القضيه الفلسطينيه وان لا تتبع سياسة ازدواج المعايير التي تجهض حقوق الفلسطنين في بلدهم المحتله وذلك لتجنب الاحداث التي قد تترتب علي ذلك .



وطالبت خليل المجتمع الدولي بالوقوف سويا لحل هذه القضيه التاريخيه .

IMG-20231018-WA0159