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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كيك الشوكولاتة والكرز الصحي.. مضاد للالتهابات ومسكن للآلام

كيك الشوكولاتة بالكرز
كيك الشوكولاتة بالكرز

تتعدد فوائد الكرز، حيث يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فله دور في تعزيز المناعة ومحاربة أمراض القلب،كما أنه مسكن للآلام ومضاد للالتهابات، ولأن الحلويات من الأشياء التي يعشقها الجميع ودائمًا يبحثون علي وصفات لذيذة لعمل حلوى لذيذة وشهيه، نقدم لك طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكرز الصحي.


 

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكرز

المقادير

- دقيق الذرة : 2 ملعقة كبيرة 

- الماء : 2 ملعقة كبيرة 

- كرز : 400 جرامًا (معلب) 

- الزبدة : 60 جرامًا 

- سكر : ثلث كوب 

- البيض : 1 حبة 

- الفانيليا : ملعقة صغيرة 

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة 

- حليب : ثلث كوب (سائل) 

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (وملعقة صغيرة كمية إضافية) 

- دقيق : ثلثان الكوب (متعدد الإستعمالات) 

- سكر البودرة : ملعقة صغيرة 

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مبشورة / للتزيين) 

-كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة / للتزيين)

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء صغير اخلطي طحين الذرة بالماء.

ضعي الكرز مع السائل المصاحب له في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي مزيج طحين الذرة وحركي لمدة 4 دقائق حتى يغلي ويثخن قوامه.

اسكبي مزيج الكرز في صينية فرن.

في وعاء اخفقي الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات وتصبح كريمية القوام.

أضيفي البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الحليب، والطحين، و2 ملعقة كبيرة من الكاكاو، والبيكنج باودر، وقلبي حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

اسكبي مزيج الكيك فوق خليط الكرز في الصينية وساوي سطحه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى تنضج.

امزجي السكر البودرة مع ملعقة صغيرة من الكاكاو، وانثري الخليط فوق الكيكة، وزينيها بالشوكولاتة المبشورة، والكريمة المخفوقة وقدميها.

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