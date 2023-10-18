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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف زاهر: صلاح لم يعد قادراً على الصمت .. والعالم إستمع لحديثه

محمد صلاح لاعب منتخب
محمد صلاح لاعب منتخب مصر

أشاد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بالرسالة التي نشرها محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر دعماً للقضية الفلسطينية.

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محمد صلاح يطالب بتوقف المجازر في قطاع غزة

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس": " الكثيرون تحدثوا عن صمت محمد صلاح في الفترة الماضية، لكن ربما كان الصمت هو أفضل تعبير عن الألم الذي نشعر به أو ربما لم يكن من الممكن أن يتحدث ف أي توقيت ".

وأضاف: " لكن اليوم صلاح لم يعد قادراً على الصمت ايا كانت ظروفه وقرر التحدث ليستمع له العالم ".

وأكمل: " خلال أقل من 30 دقيقة أوصل صوت الألم لما يحدث في غزة للعالم أجمع ".

وأتم زاهر: " نحتاج أن تسود الانسانية وما يحدث لا يوجد به أي نوع من الإنسانية ".

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