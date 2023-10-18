غدا محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص في كرداسة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، غدا الخميس، جلسة محاكمة شاب متهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة كرداسة.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 433 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "أحمد. م"، 20 سنة، أنه في يوم 31 ديسمبر عام 2022، قتل المجني عليه "عيد. ج" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف مالي سابق بينهما بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجني عليه في سداد الدين المستحق عليه لدي المتهم.

وتابعت التحقيقات إن المتهم اصطحب المجني عليه إلى مكان خال من المارة وما أن ظفر به حتى ألتقط "حجرا" وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "عيد. ج" وبه إصابة بالرأس نتيجة تعدي عليه بجسم صلب، وبعمل التحريات تبين أن شاب وراء ارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات مالية بينهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.