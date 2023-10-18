رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يؤيد قرارت الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن كامل تأييده لقرارات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وأكد زين الدين، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، لافتاً إلى أن ملايين المصريين مستعدون للتفويض تعبيراً عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وثمن الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.