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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لعنة الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الخليج في الدوري السعودي

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعرض 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم للإصابة خلال يوم واحد فقط، وقبل يومان من عودة النشاط الكروي بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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غياب ثلاثي الهلال عن تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة الخليج

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غياب نيمار عن مواجهة الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي

ويعاني فريق الهلال من كثرة الإصابات بين صفوف الفريق ليضع المدير الفني خورخي خيسوس في أزمة حقيقية في ظل المنافسة بقوة على بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

إصابات الهلال في أخر 24 ساعة :

إصابة نيمار بالركبة و شكوك بالرباط الصليبي

إصابة سلمان الفرج بالعضلة الخلفية

إصابة حسان تمبكتي بعضلة الساق

إصابة عبدالله الحمدان في أسفل البطن

إصابة ناصر الدوسري بكدمة قوية

موعد مباراة الهلال والخليج والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الخليج المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين فهد العتيبي وفهد العريشي وراشد الدوسري.

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