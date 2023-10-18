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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة الأقصر تنتفض لدعم القضية الفلسطينية وترفض التهجير

مظاهرات جامعة الأقصر
مظاهرات جامعة الأقصر

نظم منتسبي جامعة الأقصر، من القيادات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب مظاهرة حاشدة تأييدًا لقرارات السيد الرئيس بعدم تهجير الفلسطينيين قسريًا إلي سيناء حفاظا علي الأراضي المصرية وتفتيت القضية الفلسطينية.


وانتفضت جامعة الأقصر قيادة وإدارة وطلاب حيث خرج طلاب الجامعة، اليوم الأربعاء، رافضين للكيان الغاصب للحق الفلسطيني، وانضم طلاب الجامعة لمظاهرة حاشدة ضمت آلاف المواطنين في ميدان ابو الحجاج.

وردد الطلاب هتافات منددة بالكيان الصهيوني لما يرتكب من مجازر ضد أهالي قطاع غزة، ورفعوا صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين.

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