قال محمد القنيصي أن وجهة سيّاحية جذّابة تعتبر الـسياحة واحدة من أهم مـصادر الإيرادات في مصر وتشمل عدداً كبيراً من المواقع الـسياحية الشهيرة، كـ الأهرامات وأبو الهول والمعابد الفِرعونية والـمتاحف الـمصرية، وبفضل الـذكاء الاصطنـاعـي، تمكن محمد القنيصي خبير سياحى من تصميم مجموعة من الإعـلانات الـترويجية التي تلفت الانتباه وتتضمن أهم الـمواقع الـسياحية والثقـافية في البلاد.

بدأ « القنيصي» حديثه قائلاً أنه يستخدم للعناصر الـجِرافيكية المبتكرة والمُلونة؛ لجذب انتباه الجمهور، لافتاً إلي أن الـذكاء الاصطِنـاعى يقوم بتحليل بيانات السُيّاح وتوجيه الـتصَاميم الإعـلانية بشكل يستهدف اهتمامات الزائرين المحتملين.

وفي نفس السياق تابع محمد القنيصي حديثه أن التصميم الـجِرافيكي أسلوب إبداعي يتم عن طريق المصمم، فهو يستخدم كل أدواته فقط من أجل إيصال رسالة معينة للفِئة المستهدفة، من خلال وسائل متعددة منها الإعلانات، المطبوعات، مواقع الانترنت، وسائل الإعـلام والمجلات.

وأوضح محمد القنيصي أن تقتيات الـذكاء الاصطِناعي تتيح، توفير حلول إعلانية ذكية وفعالة تساعد في زيادة جاذبية مصر كوجهة سياحيـة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحاول محمد القنيصي من خلالها توظيف تقنيات الـذكاء الاصِناعـي في أعماله الفنية على طريقته الخاصة، فمن حين لأخر يبتكر مجموعة من أفكار الصور المصّنوعة بالـذكاء الاصطِناعـي وقام بتطوير مجموعة مبتكرة من التصاميم الجِرافيكية للترويج عن الـسياحة في مصر بطريقة غير تقليدية ومبهرة.