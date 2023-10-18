إنجي أنور: إسرائيل ترتكب أكبر مجزرة بشرية في التاريخ الحديث (فيديو)

استنكرت الإعلامية إنجي أنور، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقتل المدنيين والأطفال.

وقالت إنجي أنور برنامجها “مصر جديدة” والمذاع عبر فضائية “etc”، مساء اليوم الأربعاء أن إسرائيل ترتكب أكبر مجزرة بشرية في التاريخ الحديث، معلقة “الاحتلال أعاد بعث هتلر من جديد.. وتكرار نفس المحرقة التي نفذها بحقهم ولكن هذه المرة ينفذوها ضد الشعب الفلسطيني”.

إسرائيل خرقت القواعد الدولية والاتفاقيات

وأضافت إنجي أنور: “ بعد الحرب العالمية الثانية العالم تم وضع قواعد للحرب، وعمل الاتفاقية الرابعة في اتفاقيات جنيف حتى لا يتكرر ما حدث في الحرب العالمية الثانية”، مشيرة إلى أن إسرائيل خرقت القواعد الدولية والاتفاقيات.

وتابعت: "جيش دولة الاحتلال الصهيوني ارتكب أقذر جريمة ضد الانسانية بعد ضرب المستشفى الأهلي المعمداني، ونتجت عن جريمته مجزرة راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومثلهم من الجرحى والمصابين".

وأدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، القصف الإسرائيلى الوحشى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من الأبرياء والمدنيين، فى انتهاك صريح للقانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن سياسة الانتقام الجماعى.

وطالب «محسب» جميع دول العالم بالتحرك الفورى والضغط من أجل وقف هذه الجرائم وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف الفورى عن استهداف المدنيين الأبرياء، منتقداً فشل مجلس الأمن فى إصدار قرار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم قدرة المنظمات الدولية على توفير الحماية للفلسطنيين ومنح إسرائيل ضوءاً أخضر للقتل والتخريب دون النظر إلى الجانب الآخر الذى يكافح منذ 75 عاماً لنيل حقوقه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار مصر والأردن وفلسطين بإلغاء القمة الرباعية التى كان مقرراً لها أن تنعقد أمس بالعاصمة الأردنية عمان، فى احتجاج رسمى على الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، جاءت متسقة مع الموقف الشعبى الغاضب والرافض لممارسات قوات الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولى بأن يعى جيداً خطورة استمراره فى منح غطاء شرعياً لجيش الاحتلال لارتكاب مجازر ضد الفلسطنيين، وتأجيج مشاعر الغضب فى العالم العربى والإسلامى، مطالباً جميع الدول بمراجعة مواقفها.

وحذر النائب أيمن محسب، إسرائيل من استمرارها فى تنفيذها مخططها بتهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكداً أن مصر لن تسمح يوماً بتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطينى من أرضه، فالأرض ملك أصحابها، مطالباً سكان غزة بالصمود على أراضيهم وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال، مطالباً دول العالم بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف معبر رفح وتمكين مصر ومن يرغب من باقى الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذى يعانى كارثة إنسانية على كافة المستويات.