تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله.. فيديو

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنها قصفت موقع المالكية الإسرائيلي بمختلف أنواع ‏الأسلحة و‏أصابت عددا من الجنود، حسبما أفادت “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأوضحت في بيان مقتضب أن إحدى مجموعاتها المسلحة هاجمت الموقع عصر اليوم “وتمت ‏إصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية".

وسبق أن أفاد تلفزيون “آي 24 نيوز”، اليوم الأربعاء، بإصابة أربعة جنود إسرائيليين، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جانب جماعة “حزب الله” اللبنانية، خلال الليل. وأشار التلفزيون إلى أن هناك ما يفيد بأن إصابات الجنود خفيفة إلى متوسطة، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".



وكان “حزب الله” قد أعلن اليوم استهداف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب، شمال إسرائيل.

وقال الحزب، في بيان، إن الدبابة، من نوع ميركافا، تعرضت لإصابة مباشرة، ما أدى ‫لمقتل وجرح طاقمها.

وأفاد مراسل العربية الحدث، اليوم الثلاثاء، بإطلاق قذائف هاون من الجنوب اللبناني باتجاه مستوطنة المطلة في إسرائيل، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين. فيما ردت القوات الإسرائيلية بقصفها عدة مواقع لحزب الله.

وأعلن الجيش الاسرائيلي لاحقا أن قذيفتيْن مضادتيْن للدروع انطلقتا من الجنوب اللبناني نحو منطقة قريبة من "كيبوتس يفتاح" على الحدود، بالإضافة إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة نحو مواقع عسكرية في المنطقة، فردت قواته بقصف مدفعي، وأوضح أن دباباته ضربت مواقع عسكرية لحزب الله.

