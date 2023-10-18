حضريها بالخطوات.. طريقة عمل دجاج بالكاجو والفلفل الملون

دجاج بالكاجو والفلفل الملون من الوصفات السريعة التي يمكنك تحضيرها في العزائم في وقت قياسي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

دجاج بالكاجو والفلفل الملون

طريقة عمل دجاج بالكاجو والفلفل الملون

المقادير

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

- فليفلة ملونة : كوب (مقطعة مربعات)

- كاجو : ربع كوب

- الصويا صوص : ربع كوب

- الصلصة الآسيوية الحلوة والحارة الجاهزة : ربع كوب

- ماء ساخن : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء صغير، ضعي كمية النشاء وأضيفي عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وقلبي المكونات مع بعضها البعض، ثم أضيفي قطع الدجاج وغلفيها من جميع الجهات بالنشا.

سخني مقلاة واسعة وغير لاصقة على النار، وضعي الدجاج وقلبيه قليلاً، ثم أضيفي الزيت النباتي واقلي الدجاج لعدة دقائق حتى يبدأ بالنضوج.

أضيفي شرائح البصل، وبودرة الزنجبيل، وقلبي حتى يذبل البصل قليلاً.

أضيفي الجزر المقطع، والفلفل الملون، والكاجو وحركي المكونات مع الدجاج والبصل.

صُبي الصويا صوص مع التقليب، ثم أضيفي الصلصة الحلوة والحارة وحركي.

أضيفي الماء الساخن على المكونات، وغطي المقلاة، واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتسبك.

اسكبي الدجاج بطبق التقديم وقدميه ساخناً بجانب الأرز الأبيض المطبوخ.