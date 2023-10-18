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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل ساندوتش الطعمية بالجبنة

ساندوتش الطعمية بالجبنة
ساندوتش الطعمية بالجبنة

الطعمية من الأكلات الأكثر شيوعًا وسط الشعب المصري، فيتناولونها في الإفطار؛ لتعطيهم الطاقة وتشعرهم بالشبع فترة طويلة، وخلال هذه الوصفة، نعرض لكم طريقة مميزة وألذ لعمل ساندوتش الطعمية بالجبنة.

 

ساندوتش الطعمية بالجبنة

طريقة عمل ساندوتش الطعمية بالجبنة

المقادير

- الفول : 3 علب (بدون قشر)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : 6 فصوص (مفروم)

- كزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)

- الشبت : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- الكرات : كوب

- بيكربونات الصودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- الخبز : حسب الحاجة

- جبنة : حسب الرغبة (مكعبات)

- طماطم : شرائح

- الزيت : غزير (للقلي)

 

طريقة التحضير

اغسلي الفول وانقعيه في الماء لمدة 8 ساعات مع تغيير الماء من وقت لآخر ثم صفيه.

افرمي الفول مع الكزبرة، والشبت، والبصل، والثوم، والكمون، والملح، والبهارات، والكرات، والبقدونس جيداً.

ذوبي البيكربونات الصودا في ملعقة ماء ثم أضيفيها إلى الخليط وافرمي.

شكلي الفلافل على هيئة أقراص ثم اقليها في الزيت.

حضري الخبز وضعي قرص فلافل، ومكعب الجبن، وشريحة طماطم، ثم قدميه.

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