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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مفيد للجسم.. طريقة عمل الأرز البسمتي بالمكسرات

الأرز البسمتي بالمكسرات
الأرز البسمتي بالمكسرات

الأرز البسمتي بالمكسرات من الوصفات اللذيذة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحمي جسمك من الأمراض المختلفة، بالإضافة لمذاقه الذي يحبه الجميع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

 

الأرز البسمتي بالمكسرات

طريقة عمل الأرز البسمتي بالمكسرات

المقادير

- أرز بسمتي : كوب (كوب كبير)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : ربع كوب (مفروم)

- زبيب : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب ونصف

- ملح : رشّة

- مكسرات : 3 ملاعق كبيرة

 

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الأرز، والزبيب، والمكسرات، ومرق الدجاج.

نكّهي بالملح وقلبي المكونات، واتركي القدر حتى يتشرب الأرز المرق، ثم خففي النار، واتركيه حتى ينضج تماماً.

اسكبي الأرز بالمكسرات في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

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