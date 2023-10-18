من المطبخ الهندي.. طريقة عمل شوربة عدس دال الحار

وصفة عدس دال الهندي الحار من الأكلات التي يتميز بها الشعب الهندي، ويتميز عن المصري بإضافة الصلصة والزنجبيل والكاري، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

عدس دال هندي

طريقة عمل عدس دال هندي الحار

المقادير

- العدس الاصفر : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (مقطع قطع صغيرة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- الثوم : نصف ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (أخضر ومفروم)

- صلصة طماطم : 2 كوب (طازجة)

طريقة التحضير

اغسلي العدس بالماء ثم قومي بنقعه لمدة 35 دقيقة ثم اسلقيه.

سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل وشوحي حتى يذبل.

أضيفي الكاري، والكركم، والكمون، والثوم، والزنجبيل المفروم، والفلفل الحار، والملح ثم قلبي لمدة دقيقتان.

أضيفي صلصة الطماطم وقلبي لمدة 3 دقائق إضافية.

بعد أن ينضج العدس قومي بهرسه في الخلاط على سرعة متوسطة لمدة دقيقة.

أضيفي العدس فوق الصلصة وقلبي قليلاً ثم قدميه.