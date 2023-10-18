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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زيني سفرتك وحضري شوربة البصل بجبن البارميزان

شوربة البصل بجبن
شوربة البصل بجبن البارميزان

الشوربة من الأطباق الجانبية التي تضيف مذاق لذيذ وشهي، كما تساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع، وتمدك بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، ولذلك نقدم لك طريقة تحضير شوربة البصل بجبن البارميزان اللذيذة.

 

شوربة البصل بجبن البارميزان

طريقة عمل شوربة البصل بجبن البارميزان

المقادير

- البصل : 4 حبات (مقطع حلقات)

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 7 اكواب

- توست : حسب الحاجة (مزال الأطراف ومقطع مكعبات صغيرة)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في قدر على النار، ذوبي نصف كمية الزبدة، وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل دون أن يحمر.

رشي الفلفل الأسود، وصُبي المرق، واتركي القدر على النار لمدة 10 دقائق.

ذوبي باقي كمية الزبدة في مقلاة على النار، وحمري بها مكعبات التوست، ثم صفيها واتركيها جانباً.

تبلي الشوربة بالملح وحركي قليلاً.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وانثري جبن البارميزان المبشور، والتوست المحمص على الوجه، وقدميها ساخنة.

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