قائمة فريق إيسترن كومباني لمواجهة مصر للتأمين

اختار خالد إينو المدير الفني لفريق إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة مصر للتأمين المقرر لها غدا الخميس في الرابعة عصرًا بستاد مصر للتأمين، ضمن مواجهات الجولة الثانية في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

جاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى :

أحمد عبد الحليم (بوسكا)

سعيد محمود فتحي

خط الدفاع :

عمرو زعفان - أحمد عصام - محمد علاء - علي العربي - عبد الفتاح أحمد - عبد العظيم شريف - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط :

أحمد أبو بكر ( موكشا) - محمد عبدالله - أسامة إبراهيم(كاچو) - أحمد سعيد الأعصر - أحمد طارق - أحمد سعيد (بلحة) - زياد محمد حسن.

خط الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - مصطفى بهاء-محمد عادل القرش - إسماعيل أشرف.