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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بجامعة طنطا

عميد كلية التجارة
عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور ياسر أحمد السيد الجرف، عميدًا لكلية التجارة بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات. 
جدير بالذكر، أن "الجرف" حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1992، و الماجستير في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2000، والدكتوراه في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2008. 


وعُين معيدا فى نوفمبر عام 1992، ومدرس مساعد عام 2000، ومدرس عام 2008، واستاذ مساعد عام 2013، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى يوليو 2018.


وشغل منصب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2018 حتى الأن.

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