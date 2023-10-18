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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد البناني :الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشياً مع الحداد

عماد البناني
عماد البناني

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن  المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحاً يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠ أكتوبر وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

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وأضاف عماد البناني :" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشياً مع الحداد كما تم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع :" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء غدًا الخميس  الموافق 19  اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

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