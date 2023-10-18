عماد البناني :الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشياً مع الحداد

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباحاً يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠ أكتوبر وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

اقرا أيضًا..

وأضاف عماد البناني :" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشياً مع الحداد كما تم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع :" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء غدًا الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".