وزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع مع بايدن ويُؤكد أهمية الدعم الأمريكي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، على أهمية الدعم الأمريكي على خلفية الصراع الحالي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جالانت: "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شددت على أننا نشن حربًا من أجل وجود إسرائيل كدولة يهودية مزدهرة في الشرق الأوسط، نعم، إنها ليست حربنا فقط، نقف اليوم على خط مواجهة العالم الحر للإرهابيين الهمج الذين يهددون قيمنا المشتركة، ستكون حربا طويلة، وهذه حرب يجب أن ننتصر فيها".

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن جالانت أكد على أهمية الدعم الأمريكي للقدرة الدفاعية لإسرائيل وأعرب عن امتنانه للرئيس على التزام إدارته الثابت بأمن إسرائيل".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يكشف كواليس اجتماعه مع بايدن:

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، تعهد بتقديم مساعدات عسكرية هائلة وغير مسبوقة لإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف نتنياهو، أن "بايدن قال لي إن أمريكا ستزودنا بأسلحة تزيد من قدرتنا على القتال".

ومُنذ قليل، قال نتنياهو، إن المساعدات الإنسانية التي سيتم إرسالها ستكون للمدنيين في جنوب قطاع غزة فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إنه لن يتم منع مصر من إيصال المساعدات للمدنيين في جنوب قطاع غزة.

أمريكا تُؤكد: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة، قائلًا" طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لإسرائيل، أنّ "هناك إسرائيليين وأمريكيين أخذوا رهائن وارتكبت فظائع شنيعة بحقهم"، مُضيفًا "لن نقف مكتوفي الأيدي مجددًا، وأقول لعائلات الرهائن لستم وحدكم ونعمل على إعادتهم مع شركائنا في المنطقة".