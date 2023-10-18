نقيب الأطباء وأعضاء المجلس يشاركون في وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

شارك نقيب أطباء مصر الدكتور أسامه عبد الحي، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، على سلالم النقابة، لإعلان دعم الأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، بعد ارتكاب المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة أمس.

جريمة ضد الإنسانية

وأكد عبد الحي على هامش مشاركته بالوقفة الاحتجاجية، اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة د. خالد أمين ود. عبد الرحمن مصطفى ود. شادي صفوت ود. أحمد السيد، أن قوات الإحتلال تمادت في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف، مؤكدا أن جريمة القصف للمستشفي الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها.

وشدد على أن نقابة أطباء مصر لن يقف دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، وأنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات إهتمامتها.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والفلسطينيين، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وشدد على ضرورة إجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.