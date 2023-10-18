غرفة القاهرة تؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تاييده لقرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.



وقال "العشري" في بيان نيابه عن مجلس إدارته وكافة الشعب التجارية في الانشطة المختلفة واكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة أننا ندعم موقف رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد "العشري" بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتاييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر