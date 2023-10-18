الفلاحين تؤيد الرئيس السيسي فى كل ما يتخذه لحماية الأمن القومى

أعلن حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه لحماية الأمن القومي المصري، وخاصة رفضه تهجير الفلسطينيين تحت ذريعة القضاء على حماس.

اعتداءات إسرائيل

وأكد أبوصدام أن الرئيس السيسي أظهر حكمة وجسارة في موقفه الصلب ضد اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

دعا أبوصدام فلاحي مصر إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية المصرية لمواجهة المؤامرة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، ومساندة الجيش المصري في حماية الأمن القومي المصري.

يأتي بيان نقيب الفلاحين في وقت تشهد فيه الأزمة الفلسطينية تصعيداً خطيراً، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

ويمثل البيان تعبيراً عن تضامن جموع الفلاحين المصريين مع الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على دعمهم للرئيس السيسي في مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.