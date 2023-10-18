محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد الاكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة اللواء ايمن الاطفيحى مستشار الأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الاعمال.

وقدم حنفي محافظ البحر الأحمر، الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية والمحرك الاساسي لكافة الانشطة والتدريبات علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ برامج تدريبية مختلفة على كافة المستويات الادارية

وأشار حنفي، إلى أن المحافظة عملت على تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

وأكد المحافظ، أن التدريب هو أساس الاستثمار في المستقبل.

ومن جانبه أعرب اللواء أيمن الاطفيحي عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى ما تم في الندوة التعريفية ببرنامج «المرأة تقود»، مناقشا اليات اختيار المتدربات وسبل التقديم للبرامج التدريبية المختلفة



يذكر أن فاعليات الندوة التعريفية ببرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، تضمنت عرض عن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وما تقدمه من دورات تدريبية مختلفة، بالإضافة إلى دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل المرأة، وأن الأكاديمية قامت بتدريب 65 من القاضيات الجدد بالمحاكم المصرية، وأول 11 عضوة نيابة عامة في تاريخ مصر.

ويهدف البرنامج لتأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن