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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد القبض على شخص بالجيزة.. اعرف عقوبة إنشاء قناة بدون تصريح

حبس
حبس

إنشاء قناة بدون ترخيص، هو أي نشاط إعلامي سواء كان تلفزيونيًا أو إذاعيًا أو إلكترونيًا، يتم إجراؤه دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، ويعاقب القانون إنشاء قناة بدون ترخيص، بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى غلق القناة ومصادرة المعدات المستخدمة في البث.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم القبض على مالكة شركة تصوير البرامج الحوارية، بدون ترخيص بالجيزة.

 

العقوبة

تنص المادة (59) من القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

 

تنص المادة (105) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (59).

 

وتهدف هذه العقوبة لحماية الجمهور من التعرض لمحتوى إعلامي غير مرخص وغير خاضع للرقابة، كما أنها تهدف إلى حماية حقوق المشاهدين في الحصول على محتوى إعلامي ذي جودة عالية.

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