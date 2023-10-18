محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض السلع الغذائية بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، معرض السلع الغذائية ضمن "مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية "، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ البحر الاحمر وبالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين بالبحرالأحمر، ويشارك فيه اكثر من 15 عارضًا من شركات ومصانع القطاع الخاص.

وحضر الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدى رئيس حي شمال الغردقة، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة، وشاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، وخالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحرالأحمر، وانطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة، واحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض الذي يشارك فيه عدد من الشركات والمصانع المصرية، ويضم الكثير من السلع الاساسية باسعار مخفضة ليصل سعر كيلو السكر الي 27 جنيها والارز الى 24 جنيها، والزيت الي 24 جنيها، كما يصل سعر كيلو اللحم الى 260 جنيها، يتضمن المعرض اقسام للخضار والعطارة والدواجن المبردة والمجمدات للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء.



وأثنى المحافظ، على المعروضات والسلع التي يوفرها المعرض مؤكدًا دعمه لأي مشروع أو مبادرة تسهم في دعم جهود الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وإحداث رواج اقتصادي وتنشيط لحركة البيع والشراء تنعكس نتائجه الإيجابية على مستوى وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية تضافر جهود جميع الاجهزة المعنية لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والتيسير في الحصول عليها.

هذا ويقام المعرض امام اللوحة الجدارية لاتوبيس الوجة القبلي بالغردقة