"حلم حياة " مبادرة مجتمعية بمركز شباب الغريزات بالمراغة

شهد مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج فاعليات المبادرة المجتمعية "حلم حياة " للفتاة وذلك بمقر مركز الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر .

وتهدف المبادرة المجتمعية "حلم حياة " لتحقيق أعلى نسبة مشاركة للفتيات في البناء المجتمعي وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية وتدريب وتأهيل الفتيات ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية.

كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية والربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بما يعزز ثقة للفتاة بالمنظومة الوطنية المتكاملة وإعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.

وشارك في هذه المبادرة المجتمعية مجموعة من الفتيات التابعة لطلائع مركز شباب الغريزات وكان محاضرًا فيها محمد أبو الفتوح محمود معلم علوم شرعية لدي الأزهر الشريف والذى قدم الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لأهتمامها بمثل هذه النوعية من المبادرات المجتمعية وكذا قدم الشكر لجميع الفتيات المشاركات ولإدارة مركز شباب الغريزات لحسن التنظيم والإستقبال.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن الدولة المصرية تعمل دائما على تمكين الفتاة في شتى المجالات إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرا جذريا في إيمان الدولة بأنه لا غني عن مساهمات الفتاة والمرأة ودورهم في صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله.

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب بني هلال التابع لإدارة شباب المراغة مسيرة الدوري في خماسي كرة القدم للناشئين لليوم الثاني على التوالي وشهدت الساحة الخضراء عدة مباريات.

وشهد اللقاء الأول مباراة بين فريقي الإسماعيلي والمصري والتي سيطر فيها فريق المصري وحصد فوز مستحق ٤ / ١ لصالحه كما شهد اللقاء الثاني مباراة بين فريقي إنبي وفيوتشر المباراة التي غيرت حسابات الجماهير والتي فاز فيها فريق إنبي ٣ / ٢

وتمتاز لعبة كرة القدم بشعبية واسعة النطاق على جميع الأصعدة وتلاقي إستحسان كبير من الجمهور وتحقيقًا لرغبات أبناء القرية وشغل أوقات الفراغ لما هو مفيد ونافع تم الشروع في تنفيذ الدوري تحت قيادة مركز شباب باصونة



وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، إن الوزارة أكدت على ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة للمديرية لتكون مراكز أكثر جاذبية طوال العام متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح لجميع المشاركين .