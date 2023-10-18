حمى الضنك.. أعراضها وأسبابها والوقاية منها

حمى الضنك هي مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغات البعوض، وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، ومؤخرا تم رصد إصابة 10 حالات بحمى الضنك في مستشفى حميات قنا.

الأعراض

تشمل أعراض حمى الضنك ما يلي:

حمى شديدة

صداع

ألم في العضلات أو المفاصل

غثيان

قيء

ألم خلف العينين

تورم الغدد

طفح جلدي

في بعض الحالات، قد تتطور حمى الضنك إلى شكل أكثر خطورة يُعرف باسم حمى الضنك النزفية.

تشمل أعراض حمى الضنك النزفية ما يلي:

ألم شديد في المعدة

قيء مستمر

نزيف من اللثة أو الأنف

وجود دم في البول أو البراز أو القيء

نزيف تحت الجلد الذي قد يشبه الكدمات

صعوبة أو سرعة في التنفس

إرهاق

سهولة الاستثارة أو التململ

الأسباب

تحدث الإصابة بحمى الضنك بسبب فيروس حمى الضنك، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصاب.

الوقاية

أفضل طريقة للوقاية من حمى الضنك هي تجنب لدغات البعوض.

ويمكن القيام بذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

ارتدِ ملابس تغطي معظم جسمك.

استخدم مبيد الحشرات على الجلد والملابس.

قم بتغطية النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض.

العلاج

لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، ويهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض ودعم الجسم حتى يتمكن من محاربة العدوى.

تشمل العلاجات الشائعة لحمى الضنك ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم والحمى

السوائل لمنع الجفاف

الأدوية لمنع النزيف

معظم الأشخاص المصابين بحمى الضنك يتعافون تمامًا، ومع ذلك، قد تؤدي حمى الضنك النزفية إلى الوفاة في بعض الحالات.

نصائح للحماية من حمى الضنك

إذا كنت تسافر إلى منطقة تنتشر فيها حمى الضنك، فإليك بعض النصائح الإضافية التي يمكنك اتباعها:

احصل على لقاح حمى الضنك إذا كان متاحًا.

اسأل طبيبك عن الأدوية المضادة للحمى التي يمكنك تناولها إذا ظهرت عليك أعراض حمى الضنك.

كن على دراية بأعراض حمى الضنك النزفية، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فاطلب العناية الطبية على الفور.