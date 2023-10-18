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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جميع الكيانات الأهلية علي قلب رجل واحد حتى دخول المساعدات الإنسانية لغزة

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

أعلن مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير" برئاسة الدكتور على جمعه تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء في غزة مؤكداً دعمه لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.

مؤسسة مصر الخير

وكانت مؤسسة مصر الخير قد أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتواجد الآن أمام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء التحالف الوطني.

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وأكد مجلس أمناء المؤسسة على أننا نقف جميعاً علي قلب رجل واحد من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلي أهالينا في قطاع غزة   

وشددت المؤسسة على أنها تدعم كافة الجهود المجتمعية والتطوعية والميدانية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على آية محاولات للتهجير القسري داخل سيناء.

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وأكدت المؤسسة استعداها للدفع بعناصرها المؤهلة للتطوع والتضامن لدعم قوافل المساعدات حتى فتح المعبر لدخول المساعدات مشدداً على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن و تأييد موقف القيادة السياسية المصرية ومشيرا إلى أن المؤسسة تدعم موقف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضرورة حشد الجهود الدولية لاستمرار الاعتصام حتى دخول المساعدات لمعبر رفح.

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