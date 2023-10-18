العربية للتنمية الإدارية تعقد المؤتمر العربي للملكية الفكرية بعنوان مكافحة القرصنة والغش التجاري الأسبوع المُقبل بالقاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية بعنوان مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وبرعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 23-24 أكتوبر بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أبعاد جرائم القرصنة والغش التجاري، ومظاهرها، وصورها، ومدى خطورتها على اقتصاديات الدول، والتعريف بآليات مكافحة تلك الجرائم، من خلال عرض التجارب العربية والدولية، وبيان الأجهزة المعنية بأعمال المكافحة وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

يدور المؤتمر حول عدة محاور منها؛ صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري، القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري، آليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري، دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري، إضافة لعرض لأهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري.

يشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية، أساتذة الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعلوم والصيدلة والطب بالجامعات العربية، مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، مديري المراكز والمعاهد البحثية، الباحثون من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، ومكاتب المحاماة وشركات الملكية الفكرية.