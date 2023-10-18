كشف رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، موعد تشخيص إصابة نيمار دا سيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، والتي تعرض لها مع منتخب البرازيل خلال مواجهة أوروجواي، فجر اليوم الأربعاء.

الكشف عن تشخيص إصابة نيمار اليوم:

أكد طبيب منتخب البرازيل أن التشخيص النهائي لإصابة نمار سيتم الكشف عنه مساء اليوم الأربعاء، حينما يتلقى اللاعب مع طبيب المنتخب، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة اليسرى.

قال طبيب منتخب البرازيل إنه لا يملك أي معلومات عن إصابة نيمار التي تعرض لها فجر اليوم الأربعاء، ولا يعرف سوى أنه يعاني من مشكلة في ركبته اليسرى، من المقرر أن يتم إجراء فحوصات طبية على قدمه في المستشفى اليوم للتأكد من مدى قوة الإصابة.

من المقرر أن يتم الكشف عن تشخيص إصابة نيمار خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الكشف أن سيكون عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت برازيليا، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.