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مجلس الأمن يُعارض قرارًا يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ياسر الهضيبي: إسرائيل دولة بلطجية سمعتها ملطخة بالدماء

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجل

 أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مصر دائمًا تكتب تاريخها وحاضرها ومستقبلها بأياديها لا يكتبه أو يصنعه لها أحد وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها دون إملاء.

 

 ولفت خلال كلمة له في جلسة علنية لمجلس الشيوخ للتأكيد على حماية الأمن القومي المصري، أذاعته قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل لا تخيب الظن في أنها دائمًا أياد قادتها ملطخة بالدماء، مردفًا: “دولة بلطجية واستعمارية من مجزرة إلى مجزرة فمن بحر البقر إلى صبرا وشاتيلا وغيرها الكثير وأخيرًا مستشفى المعمداني أمس”.

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الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا كبيرًا على غزة وسط انفجارات عنيفة

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مصر تدعو لعقد قمة "القاهرة للسلام" لإنهاء التصعيد الإسرائيلي على غزة

 وتابع: “دائمًا نقول جيلًا وراء جيل تسقط إسرائيل”، مطالبًا بالتصفيق الحاد لإرادة الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي ولصمود الشعب الفلسطيني.

 

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