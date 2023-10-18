ياسر الهضيبي: إسرائيل دولة بلطجية سمعتها ملطخة بالدماء

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مصر دائمًا تكتب تاريخها وحاضرها ومستقبلها بأياديها لا يكتبه أو يصنعه لها أحد وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها دون إملاء.

ولفت خلال كلمة له في جلسة علنية لمجلس الشيوخ للتأكيد على حماية الأمن القومي المصري، أذاعته قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل لا تخيب الظن في أنها دائمًا أياد قادتها ملطخة بالدماء، مردفًا: “دولة بلطجية واستعمارية من مجزرة إلى مجزرة فمن بحر البقر إلى صبرا وشاتيلا وغيرها الكثير وأخيرًا مستشفى المعمداني أمس”.

وتابع: “دائمًا نقول جيلًا وراء جيل تسقط إسرائيل”، مطالبًا بالتصفيق الحاد لإرادة الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي ولصمود الشعب الفلسطيني.