ڤودافون تتيح المكالمات والرسائل الدولية لـغزة مجانًا لمدة أسبوع

أعلنت شركة ڤودافون مصر، عن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية مجانًا إلى غزة ولمدة سبعة أيام بدءًا من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، لمساعدة عملائها في التواصل والاطمئنان على ذويهم.

يأتي ذلك في إطار تفاعل الشركة مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي تتم في قطاع غزة هذا الأيام، وانقطاع طرق التواصل التقليدية بين مواطني القطاع والعالم الخارجي، كما أشارت الشركة إلى إمكانية التبرع من خلال " ڤودافون كاش" للإغاثة الإنسانية في غزة، والمساهمة في تقدم الدعم المادي تسهيلًا على العملاء.