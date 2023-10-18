لوجيتك تطرح كاميرات Rally Bar Huddle لاجتماعات الغرف الصغيرة

أعلنت لوجيتك الإمارات عن طرح مجمع كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle، وهو عبارة عن شريط متميز متكامل وقائم على الأجهزة يمكن توظيفه للقاءات الفرق وفي اجتماعات الغرف الصغيرة، ليكون بذلك أحدث إضافة إلى عائلة كاميرات المؤتمرات من لوجيتك. وتم تصميم هذا المنتج لتقديم حلول فيديو عادلة للمساعدة على عقد الاجتماعات بسهولة، لاسيما وأنه يتميز بسرعة الإعداد وسهولة الإدارة، والتكامل السلس مع بروتوكول الإنترنت Tap IP من خلال نظام التشغيل CollabOS.

ونظراً لقيام الكثير من الشركات بإعادة تصميم مساحات مكاتبها لإنشاء المزيد من مناطق التعاون لفرقها العاملة الهجينة، أصبحت غرف الاجتماعات منتشرة على نطاق أوسع. ووفق النتائج التي توصلت إليها وكالة الأبحاث "فيوتشر سورس" Futuresource، تخطط 68%* من الشركات للاستثمار في تكنولوجيا الصوت والفيديو لدمجها في غرف الاجتماعات الصغيرة والمساحات المخصصة للقاءات.

وقالت لبنى إيمنشال، رئيسة أعمال المؤسسات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في لوجيتك: "يمكن القول إن الإقبال المتزايد والسريع على تبني تقنيات غرف الاجتماعات باتت تفوق بكثير قدرات الشركات على تزويدها بإمكانات مؤتمرات الفيديو. وبعد أن أخذنا هذا في الحسبان، قمنا بتصميم مجمع كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle بدقة، لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعزز الاجتماعات الحديثة والشاملة، وضمان طرح هذه المنتجات بأسعار تكون في متناول الكثيرين، ويمكن للمستخدمين الاستفادة منها في غرف الاجتماعات".

وتم تصميم هذا المنتج ليناسب الغرف التي تتّسع لما يصل إلى ستة أشخاص لضمان رؤية كل مشارك وسماعه بوضوح. وبما أنه تم بناؤه على معلومات الفيديو المدمجة بالذكاء الاصطناعي وجودة الصورة بدقة 4K، فإنه يتيح المجال للمشاركين عن بعد للدخول في المحادثات. وبعد أن تمت إعادة تصميم نظام الصوت أمكن تحسين المستوى إلى الضعفين مقارنة بحل لوجيتك MeetUp، يضاف إلى ذلك أن خاصية التقاط الصوت المتقدمة عبر ستة ميكروفونات تعمل على تكوين شعاع قُطري يغطي كافة أرجاء المكان، وخفض الضوضاء بطرق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤدي إلى خلق تجربة اجتماعات طبيعية للموظفين المشاركين عن بعد.

وتعمل التحسينات المستمرة للبرامج على إكساب هذا المنتج مستوى أعلى من الذكاء من خلال التحديثات المنتظمة التي تضيف ميزات متقدمة مثل RightSight 2. وتدعم هذه الميزة الفرق وتساعدها على الوصول إلى خصائص الذكاء الاصطناعي مثل: عرض مكبر الصوت الذي يقوم باكتشاف وإظهار المتحدث النشط، كما يعرض الغرفة بأكملها؛ ويعرض الشبكة لمنح كل مشارك تمثيلاً متساوياً من خلال اكتشاف الوجوه وتكبير كل شخص لمنحه إطاره الخاص على الشاشة، إضافة إلى التكامل مع أدوات Zoom Rooms Smart Gallery و Microsoft IntelliFrame وغيرها من الأدوات الأخرى.

ويمكن نشر منتج Rally Bar Huddle بثلاث طرق؛ فهو من جهة يعمل مع جهاز كمبيوتر مخصص يعتمد على أي من نظامي التشغيل Windows أو ChromeOS، أو في وضع (BYOD) الذي يعني الطلب من كل مستخدم الاستعانة بجهازه الخاص، أو يقوم بتشغيل تطبيقات مؤتمرات الفيديو المدعومة على الجهاز من دون الحاجة إلى كمبيوتر خارجي. ويعمل المنتج أيضاً مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذلك Microsoft Teams و Zoom و Google Meet.

ويمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تشغيل المنتج داخل غرف الاجتماعات في غضون دقائق معدودة. وبعد إعداده، يكون بمقدور تلك الفرق مراقبة جودة الغرفة ونشر التحديثات وتعديل الإعدادات بالاعتماد على خاصية المزامنة الفردية Logitech Sync من لوجيتك القائمة على السحابة. ونظراً لوجود ميزة Sync Insights، تلجأ الفرق إلى تقييم طرق استخدام مساحات الاجتماعات مع مرور الوقت.

ويمكن للمؤسسات تخصيص طبيعة استخدام المنتج وضبط الإعدادات المطلوبة، أو بما يتناسب مع ديكورها بشكل أفضل. ويوفر الغطاء القماشي بلونه الأبيض الفاتح بديلاً للون الغرافيتي الافتراضي، ويساعد الغطاء سهل التنظيف في الحفاظ على نظافة المنتج في بيئات الرعاية الصحية والتعليم.

نهج الاستدامة

تشتمل الأجزاء البلاستيكية في مجمع كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle على ما لا يقل عن 42% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والمعتمدة بعد الاستهلاك لمنح حياة ثانية لهذه المواد التي انتهى عمرها الافتراضي. وتأتي العبوة الورقية للمنتج من غابات معتمدة من مجلس رعاية الغابات ومصادر أخرى خاضعة للرقابة. وعندما تقوم باختيار هذا المنتج، فإنك تدعم الإدارة المسؤولة للغابات في العالم. ويشار إلى أن جميع منتجات لوجيتك معتمدة كمحايدة كربونياً، كما أنها تستخدم الطاقة المتجددة حيثما أمكن ذلك في تصنيعها. وتم تقليل البصمة الكربونية لجميع منتجات الشركة، بما في ذلك مجمع كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle إلى مستوى الصفر، وذلك من خلال دعم الغابات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي.