مجلس الأمن السيبراني وكاسبرسكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الجاهزية والمرونة السيبرانية

وقع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كاسبرسكي مذكرة تفاهم بشأن التعليم ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في جميع قطاعات الاقتصاد.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض جيتكس غلوبال 2023.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة كاسبرسكي في مجال تبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة والتحقيق فيها، والاستجابة لها في الوقت المناسب. ويمتد التعاون أيضاً إلى تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.

وانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وكاسبرسكي بتنفيذ وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل فنية في جميع القطاعات لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، وتشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الجهود التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني أن "صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة دفعت الاقتصاد إلى الأمام من خلال فتح نوافذ جديدة من الفرص. ولكنها أيضاً عرضة لأنواع جديدة من المخاطر الأمنية المتطورة والديناميكية والمتطورة بطبيعتها والتي يجب كبحها. ولتعزيز البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المهم إقامة علاقات مع الشركاء الذين لديهم الخبرة والأدوات الأساسية التي يمكنها القضاء على حوادث أمن المعلومات. وتمثل مذكرة التفاهم هذه مع كاسبرسي خطوة إلى الأمام في هذه المسيرة".

وقال: "يسعى تعاوننا إلى وضع أفضل ممارسات الأمن السيبراني وتبادل الخبرات العالمية لضمان استعداد جميع القطاعات بشكل جيد للدفاع عن نفسها".

من جانبه قال أندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في قيادة الابتكار العالمي، وتقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لمكافحة مخاطر أمن المعلومات التي تشكل عائقاً أمام النمو. وتؤمن كاسبرسكي إيماناً راسخاً بأن التعليم أداة قوية يمكنها ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة. ونظراً لأن الشركة تملك أكثر من 26 عاماً من الخبرة في مجال الأمن السيبراني، فإننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مركز كاسبرسكي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكثيف الجهود نحو بناء المهارات والوعي في جميع القطاعات الاقتصادية. ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا العالمية، فإننا نهدف إلى وضع معايير جديدة للصناعة يمكنها أن تجعل المؤسسات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وغير المعروفة.

نبذة عن مجلس الأمن السيبراني

يجسد مجلس الأمن السيبراني الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية كافة.

تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات المستهدفة كافة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.

يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسة هي، المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الإستراتيجيين.

أما المحور الثاني من الاستراتيجية فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة.

أما المحور الخامس فيتمثل في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.