EdVentures تعلن ملامح خطتها الاستثمارية الجديدة في المنطقة العربية

أعلنت "نهضة مصر لريادة الأعمال" (EdVentures)، الذراع الاستثمارى "لمجموعة شركات نهضة مصر"، إحدى أكبر المؤسسات العاملة في قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط، عن ضخ استثمارات جديدة للشركة في العالم العربي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال الذي ينعقد في الفترة من 16 إلى 20 إكتوبر الجاري بالمركز التجاري العالمي بدبي .

وقد قامت "EdVenutures" بالإعلان عن جولتها الاستثمارية الجديدة بقيمة 400 ألف دولار مع شركة "كرافتي" (Carfty Workshop) المصرية المتخصصة في دعم الحرف اليدوية من خلال منصتها الإلكترونية التعليمية التي تقدم من خلالها دورات وبرامج تدريب وورش عمل في مختلف المجالات والحرف الإبداعية المتنوعة، مثل: الحرف اليدوية، التصميم، التصوير الفوتوغرافي، البرمجة وتطوير الألعاب والرسوم المتحركة. وتعد هذه الجولة الاستثمارية الثانية لـ "EdVentures" في شركة "كرافتي".

قالت داليا إبراهيم، رئيسة مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسسة EdVentures، "هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز مجال تكنولوجيا التعليم وبناء قدرات شعوبنا العربية من خلال دعم رواد الأعمال المتخصصين في هذا القطاع الحيوي."

وتابعت إبراهيم: "إننا نجحنا في دعم 76 شركة ناشئة ورائد أعمال واستثمرنا في 14 شركة في العالم العربي وصلت قيمتها السوقية الحالية إلى 100 مليون دولار. وتعمل تلك الشركات فى مختلف مجالات التعليم مثل: خدمات التعليم الإلكتروني،

وبرامج التعليم المستندة إلى الـ STEAM وبالأخص البرمجة coding، والإرشاد الوظيفي والتدريب، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، وبرامج التعليم الفني والتأهيل المهني، وبرامج تدريب لدعم وتمكين السيدات."

وأضافت: "نعمل سويا كشركات نهضة مصر والشركات الناشئة التي تدعمها EdVentures بشكل متكامل لتقديم الأفضل والأحدث في قطاع التعليم لنلبي مختلف المتطلبات لجميع الفئات ومن ثم تعزيز العملية التعليمية بشكل عام ورسم مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة."

وأوضحت داليا إبراهيم أن العالم المتقدم يشهد ثورة في التعليم واستخدام الذكاء الإصطناعي، كما أصبح التعليم المستدام مدى الحياة هو الاتجاه السائد وهو ما أدركته نهضة مصر و EdVentures ، وأكدت على التزام الشركة بالاستمرار والتوسع في الاستثمار في تكنولوجيا التعليم لمواكبة تلك الثورة.