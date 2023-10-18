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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" بالكويت تعلن دعمها وتأييد خطاب الرئيس حول القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" في دولة الكويت  دعمها وتأييد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية ورفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني مما يعد نهاية للقضية الفلسطينية.

وأفادت دكتورة داليا البيلي القائمة على المبادرة نحن نأيد ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ امن وأمان واستقرار مصر والحفاظ على كامل أراضيها  وبخاصة سيناء التي رويت بدم شهداء مصر الابرار و أن رفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء هو حفاظا على حق الشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة .

وأكدت داليا،  نؤيد وندعم ونعلن استعدادنا  لتنفيذ قرارات الدولة المصرية للتعبير فيما يخص هذا الشأن.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه اليوم، من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الشيء نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، إن "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تسببوا في ذلك.

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