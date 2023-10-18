شهدت محافظة الوادي الجديد، يومًا تاريخيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لقرارات الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في القضية الفلسطينية، وحشد غفير من الأهالي تجمع في ساحة المدينة الرئيسية للتعبير عن صوتهم وتضامنهم من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم.

وتجمع الأهالي من مختلف شرائح المجتمع، بدءًا من الشباب والطلاب ووصولًا إلى الشيوخ والعمال، حيث اتحد الجميع تحت شعار "الوادي الجديد مع فلسطين".

وفي مشهد مؤثر، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات الدعم والتضامن، بينما كانت الأصوات المطالبة بالعدالة والحرية والسلام تعلو في أرجاء المدينة.

وتحدثت بعض الشخصيات البارزة من الوادي الجديد في الفعالية، معبرين عن عمق العلاقة بين المصريين والفلسطينيين، والتزامهم المستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. أكدوا أنه لا يمكن أن يُنسى الشعب الفلسطيني ولا تمحى قضيته من الواجدة، وأنهم سيظلون يتضامنون معه حتى تحقيق حقوقه العادلة.

وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات المشرفة كتعبير حي لروح التضامن والقوة القادرة على تحقيق التغيير لأجل العدالة والحقوق. وتدعو هذه الأحداث المزيد من الأفراد والمجتمعات إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ونصرته في مواجهة التحديات التي يواجهها، وتؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

محافظة الوادي الجديد تشهد يومًا تاريخيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

محافظة الوادي الجديد تشهد يومًا تاريخيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

محافظة الوادي الجديد تشهد يومًا تاريخيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني