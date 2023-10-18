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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميرفت سيد مرشحه رئاسه الزمالك تدعو أعضاء الأنديه لحملة تبرع بالدم

ميرفت سيد احمد
ميرفت سيد احمد

وجهت ميرفت سيد احمد مرشحه الرئاسه فى انتخابات نادي الزمالك، دعوه إلى أعضاء الأنديه بما فيهم الفارس الأبيض لحملة تبرع بالدم لصالح المصابين من أهل غزه ، بسبب الهجوم العنيف من الكيان الصهيوني على شعب فلسطين الذي يشاهده العالم الآن.

ميرفت سيد مرشحه رئاسه الزمالك تدعو أعضاء الأنديه لحملة تبرع بالدم

وأعلنت ميرفت سيد احمد المرشحه لرئاسه نادي الزمالك عن ادانتها للعدوان الاسرائيلي الغاشم على المدنيين وقتل الأطفال وقصف مستشفى المعمداني.

وقال تميرفت السيد في سياق أخر، حول الرتشح لانتخابات نادي الزمالك أن الفارس الأبيض يحتاج لخبراتها نظرً للأزمات التي يمر بها في السنوات الاخيره، وأنها ستكون قادرة على تقديم الفائدة للنادي من خلال خبراتي الأكاديمية، وبناءً عليه اتخذت القرار.

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