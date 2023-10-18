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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علي الحجار يطرح "سابع سما" للشعب الفلسطيني ..فيديو

علي الحجار
علي الحجار

قدم الفنان الكبير علي الحجار أغنيته الجديدة “سابع سما”، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل أغنية سابع سما علي الحجار

كانت قد أٌذيعت أغنية علي الحجار سابع سما للمرة الاولى عبر برنامج فرصة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، من كلمات وألحان:محمد ياسر، ويقول مطلعها "من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث

وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس

أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال

ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس".

 

 

جاءت الأغنية بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته مايقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى ومازال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.

حالة الحداد تجوب أنحاء الجمهورية لـ 3 أيام:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

 

 

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