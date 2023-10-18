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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المركزى لبحوث الثروة السمكية يختتم دورة تدريبية بعنوان الأمان الحيوى فى المزارع السمكية

جانب من الدورة
جانب من الدورة

اختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية دورة تدريبية بعنوان "الأمان الحيوى فى المزارع السمكية" بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة.

البحيرات والثروة السمكية

نظمت الدورة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمقر المعمل بالعباسة، وحضرها 21 متدربًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإضافة إلى بعض العاملين من معمل أبحاث الثروة السمكية ومتدربين من مديريات الطب البيطري في الشرقية، أسوان، أسيوط، شمال سيناء، الفيوم، والإسماعيلية.

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افتتح الدورة الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل، والدكتورة أمانى أحمد، مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التي ألقيت محاضرة عن استراتيجية الثروة السمكية في مصر.

كما ألقى الدكتور رفعت الجمل محاضرة عن الأمان الحيوى فى المفرخات والمزراع السمكية، تناول فيها مفهوم الأمان الحيوى وأهدافه وأهمية تطبيقه في المزارع السمكية.

وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على المتدربين والمحاضرين.

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