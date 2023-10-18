رئيس شباب النواب : السيسي وجه رسالة للعالم بعدم التفريط في أراضينا

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعث برسالة قوية للعالم كله بان مصر لن تتخلي عن أي جزء من أراضيها ، وأنه لن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني .

قوات الاحتلال الاسرائيلي

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في بيان صحفي اليوم ، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تسعي لتصفية القضية الفلسطينية ، من خلال تهجير سكان قطاع جزء الي سيناء ، وسكان الضفة الي الاردن ، مما يعني أنه لم يعد هناك دولة تسمي فلسطين .

وأوضح ، أن مصر دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء لافتا إلي

أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال لان هذا سيؤدي إلي انفجار الاوضاع بالمنطقة .

وشدد رئيس لجنة الشباب ،أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن جموع الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون فيه.